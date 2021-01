Mascherina per due anni, coprifuoco e lockdown in estate. E dimentichiamoci le discoteche (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante i vaccini anti Covid la Mascherina ci terrà compagnia ancora a lungo. Per il microbiologo Andrea Crisanti dovremo indossarla ancora un paio di anni almeno. Non più rosee le previsioni per l’estate. Se pensavamo di esserci lasciati il peggio alle spalle, sbagliavamo di grosso. A dirlo, il microbiologo dell’Università di Padova, il professor Andrea L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 31 gennaio 2021) Nonostante i vaccini anti Covid laci terrà compagnia ancora a lungo. Per il microbiologo Andrea Crisanti dovremo indossarla ancora un paio dialmeno. Non più rosee le previsioni per l’. Se pensavamo di esserci lasciati il peggio alle spalle, sbagliavamo di grosso. A dirlo, il microbiologo dell’Università di Padova, il professor Andrea L'articolo proviene da Leggilo.org.

reportrai3 : #SigfridoRanucci ieri sera a #TitoloV su @RaiTre «Anche chi si vaccina deve utilizzare la mascherina e rispettare i… - ladyonorato : Dovrebbero dunque tutti i genitori munirsi di analoghi certificati medici per ottenere la dispensa dall’obbligo (as… - repubblica : Crisanti: 'Per toglierci la mascherina serviranno due anni' - ParcodiGiacomo : @lucabattanta La Lombardia oggi è #zonaarancione giusto? Dunque io che sono di Pavia non andrò a Milano, ma due pas… - Silvioilmacca : RT @Nellina38303549: 'Una famiglia ha fatto causa per l'imposizione della mascherina a scuola. Il Consiglio di stato ha chiesto al governo… -