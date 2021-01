(Di domenica 31 gennaio 2021) Nel salottino Sky si commenta la vittoria delsul Parma. Giancarloparla di inversione di tendenza nel campionato della squadra di Gattuso. E’ apparsa in difficoltà, ha giocato male, ma ha. Il Parma ne è uscito meglio. Queste le sue parole. “in difficoltà, ha. Il Parma hadecisamente meglio dal punto di vista tecnico e fisico. Inversione di tendenza nel campionato del, ha giocato male e ha”. L'articolo ilsta.

napolista : Marocchi: «Il Napoli ha fatto fatica a giocare, ma ha vinto» Nel salottino Sky ha parlato di “Napoli in difficoltà”… - enbusy : RT @apetrazzuolo: SKY - Marocchi: 'Se sono il presidente del Napoli pretendo dall’allenatore almeno il quarto posto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marocchi: 'Se sono il presidente del Napoli pretendo dall’allenatore almeno il quarto posto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Marocchi: 'Se sono il presidente del Napoli pretendo dall’allenatore almeno il quarto posto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marocchi: 'Se sono il presidente del Napoli pretendo dall’allenatore almeno il quarto posto' -

Ultime Notizie dalla rete : Marocchi Napoli

AreaNapoli.it

Ultime notizie calcio- Giancarlo, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di- Parma: "Gattuso ha ragione. Se sono il presidente dele pretendo ...S Lazio Rugby 1927:(50' Valsecchi); Bossola, Gianni (67' Cristofaro), Baffigi; Santarelli,... AA2 Massimo Salierno () Quarto Uomo: Fabio Liccardi (Salerno) Calciatori: Lyle (Argos ...Marocchi: "Il Napoli in difficoltà, ha fatto fatica a giocare. Il Parma ha fatto decisamente meglio dal punto di vista tecnico e fisico" ...Il Napoli ha battuto il Parma nella prima giornata del campionato di Serie A, la squadra azzurra però non ha molto convinto.