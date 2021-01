Mario Biondi figli | sapete quanti ne ha? L’ultima nata a settembre

Leggi su chenews

(Di domenica 31 gennaio 2021) Arista dall’incredibile successo,è ospite di Mara Venier a Domenica In: una famiglia numerosa,ha?(fonte foto: GettyImages)Un arista straordinario dall’incredibile successo, tra gli ospiti di Maria Venier, conduttrice su Rai 1 di Domenica In, c’è: cantautore, compositore e arrangiatore di fama mondiale con una famiglia davvero numerosa, eccoha. Una carriera partita da lontanissimo, per, che parte sin da quando ha 12 anni ed iniziata a cantare nei cori gregoriani in chiesi e nelle piazze siciliane. Via via acquisisce sempre più confidenza e padronanza della lingua inglese, lingua con cui ...