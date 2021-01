Maria Elena Boschi all’Economia, Renzi: «Conte Ter alle mie condizioni, l’indiscrezione (Di domenica 31 gennaio 2021) Si rincorrono in queste ore le indiscrezioni riguardanti l’attuale crisi di governo. In particolar modo ampio spazio alle pressioni che starebbe facendo il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Per la serie “Meglio battere il ferro finché è caldo”. E non sarebbero poche le richieste del senatore toscano: in primis quella di offrire un ministero alla sua fedelissima, Maria Elena Boschi. Un dietro le quinte “interessante”, di cui ha scritto tra i tanti “Libero Quotidiano”. leggi anche l’articolo —> Draghi premier, Renzi: «L’ho sentito più volte», le telefonate che “affossano” il Conte Ter Secondo “Affari Italiani” il leader di Italia Viva ha “un sogno”: la Boschi al posto di Roberto Gualtieri all’Economia. In salita dunque le ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Si rincorrono in queste ore le indiscrezioni riguardanti l’attuale crisi di governo. In particolar modo ampio spaziopressioni che starebbe facendo il leader di Italia Viva Matteo. Per la serie “Meglio battere il ferro finché è caldo”. E non sarebbero poche le richieste del senatore toscano: in primis quella di offrire un ministero alla sua fedelissima,. Un dietro le quinte “interessante”, di cui ha scritto tra i tanti “Libero Quotidiano”. leggi anche l’articolo —> Draghi premier,: «L’ho sentito più volte», le telefonate che “affossano” ilTer Secondo “Affari Italiani” il leader di Italia Viva ha “un sogno”: laal posto di Roberto Gualtieri. In salita dunque le ...

