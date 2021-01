Maria De Filippi e il pianto in diretta: la morte della persona amata (Di domenica 31 gennaio 2021) Maria De Filippi in diretta tv ha mostrato un pianto distruttivo che ha scosso i telespettatori e lei in primis Maria De Filippi (Instagram)Maria De Filippi torna con un nuovo appuntamento di C’è posta per te, lo show che lei stessa ha prodotto in cui i protagonisti sono le storie, spesso tragiche, degli ospiti. La quarta puntata di questo nuovo anno non ha deluso le aspettative. Come sempre dai programmi di Maria ci si aspetta un turbinio di emozioni, ed anche questa volta è stato così. Lo storico “people show” di Mediaset in vent’anni non ha mai perso il suo smalto, risultando tra i più seguiti di questo ente televisivo. Per questa puntata la De Filippi ha scelto un look sobrio ma sempre elegante, ... Leggi su kronic (Di domenica 31 gennaio 2021)Deintv ha mostrato undistruttivo che ha scosso i telespettatori e lei in primisDe(Instagram)Detorna con un nuovo appuntamento di C’è posta per te, lo show che lei stessa ha prodotto in cui i protagonisti sono le storie, spesso tragiche, degli ospiti. La quarta puntata di questo nuovo anno non ha deluso le aspettative. Come sempre dai programmi dici si aspetta un turbinio di emozioni, ed anche questa volta è stato così. Lo storico “people show” di Mediaset in vent’anni non ha mai perso il suo smalto, risultando tra i più seguiti di questo ente televisivo. Per questa puntata la Deha scelto un look sobrio ma sempre elegante, ...

4AL1C3 : RT @leeveean: Dayane Mello stasera si sente Maria De Filippi e il suo unico obiettivo da un'ora è che Zenga apra questa cazzo di busta #ros… - carotelevip : Affari tuoi viva gli sposi condotto dal top player di @RaiUno Carlo Conti 15.9% di share. C'è Posta per Te condotto… - Pako24719247 : Non ci sono più gli uomini di una volta.. l'ultimo rimasto è Maria de Filippi. - bubinoblog : TOP10 DELLA PRIMA SERATA: IL DERBY DI COPPA ITALIA, MINA SETTEMBRE E MARIA DE FILIPPI IN VETTA - NicolaCasalegno : Nomi per cani: Chupito Maria de Filippi Lele Mora nudo Pino -