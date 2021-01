Marcialonga 2021, risultati e classifiche: Emil Persson e Lina Korsgren vincono la mitica Granfondo (Di domenica 31 gennaio 2021) La Marcialonga regala sempre grandissimo spettacolo e non ha deluso le aspettative anche in piena emergenza sanitaria: oltre 1000 atleti si sono cimentati in quella che è la Granfondo più prestigiosa, amata, famosa in Italia e non solo. La grande Classica dello sci di fondo, che quest’anno compie 50 anni (venne istituita nel 1971), è andata in scena lungo un percorso di 70 km e un dislivello di 1030 metri. Tracciato estremamente esigente tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa, con il tradizionale arrivo a Moena (in provincia di Trento). Gara estremamente chiusa, tattica, avvincente ed equilibrata, che si è decisa all’ultimo chilometro per quanto riguarda la prova maschile. Ha vinto lo svedese Emil Persson col tempo di 3h11:09.75, battendo il norvegese Tord Asle Gjerdalen per appena 36 centesimi di secondo (cercava il ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Laregala sempre grandissimo spettacolo e non ha deluso le aspettative anche in piena emergenza sanitaria: oltre 1000 atleti si sono cimentati in quella che è lapiù prestigiosa, amata, famosa in Italia e non solo. La grande Classica dello sci di fondo, che quest’anno compie 50 anni (venne istituita nel 1971), è andata in scena lungo un percorso di 70 km e un dislivello di 1030 metri. Tracciato estremamente esigente tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa, con il tradizionale arrivo a Moena (in provincia di Trento). Gara estremamente chiusa, tattica, avvincente ed equilibrata, che si è decisa all’ultimo chilometro per quanto riguarda la prova maschile. Ha vinto lo svedesecol tempo di 3h11:09.75, battendo il norvegese Tord Asle Gjerdalen per appena 36 centesimi di secondo (cercava il ...

