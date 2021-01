ItaSportPress : Maradona, spuntano le dichiarazioni shock: 'Il gordo sta morendo' - - wam_the : Maradona: spuntano due casseforti a Dubai - Olimpia07522322 : RT @tizianacairati: Maradona, il mistero di un'eredità da almeno 500 milioni. E spuntano due casseforti a Dubai @gazzetta - infoitsport : Maradona, il mistero di un'eredità da almeno 500 milioni. E spuntano due casseforti a Dubai -

Vanno avanti le indagini sulla morte di Diegoe in Argentinanuovi particolari. Il portale «Infobae» ha pubblicato dei messaggi audio scambiati su Whatsapp fra il medico personale del Pibe, Leopoldo Luque , e altre persone. Fra ...Sono passati due mesi dalla morte di, ma ancora nulla si è deciso per quanto concerne la sua eredità. Gareth Cattermole/Getty Images Al momento i suoi beni non sono stati ancora classificati, per questo motivo non è stato dato ...Proseguono le indagini ed emergono messaggi scambiati fra il dottor Luque e la psichiatra Cosachov negli ultimi momenti di vita del Pibe ...Arrivano importanti aggiornamenti sulla morte di Maradona: spuntano degli audio del medico personale indagato per la morte.