Manuel Bortuzzo vuole entrare al Grande Fratello Vip (Di domenica 31 gennaio 2021) . Una provocazione, ma non solo. L'atleta costretto ad una vita con disabilità a causa di un incidente dove era stato colpito da due proiettili alla schiena due anni fa, sta conducendo una nuova vita. In un'intervista rilasciata al Messaggero ha dichiarato la sua volontà di partecipare al L'articolo proviene da Webmagazine24.

