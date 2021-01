Manuel Bortuzzo: “Voglio andare al Grande Fratello per far capire cos’è la disabilità. Cosa vuol dire fare le cose minime” (Di domenica 31 gennaio 2021) Due anni fa venne colpito da due proiettili, sparati alla schiena. Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio e da allora Manuel Bortuzzo non può camminare. Ora, il nuotatore ha deciso di provare un’esperienza che può essere una sfida per lui ma che ha anche un valore per gli spettatori: entrare nella Casa del Grande Fratello. In una intervista al Messaggero, Manuel ha spiegato: “È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più… Entrare al Grande Fratello potrebbe essere un modo per far capire “cos’è davvero la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Due anni fa venne colpito da due proiettili, sparati alla schiena. Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio e da alloranon può camminare. Ora, il nuotatore ha deciso di provare un’esperienza che può essere una sfida per lui ma che ha anche un valore per gli spettatori: entrare nella Casa del. In una intervista al Messaggero,ha spiegato: “È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmodi più… Entrare alpotrebbe essere un modo per fardavvero la ...

