Manuel Bortuzzo si candida per il Grande Fratello Vip: "Voglio mostrare la disabilità nel quotidiano" (Di domenica 31 gennaio 2021) Manuel Bortuzzo si candida per il Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi successi con il nuoto, il giovane parla costantemente della disabilità in televisione e, proprio per questo motivo, da tempo è uno degli opinionisti fissi di ItaliaSì, programma condotto da Marco Liorni su Rai1.

