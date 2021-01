MicaelaTacconi : RT @bordoni_russia: Le manifestazioni pro Navalny sono già in corso in Siberia. A Krasnojarsk le forze dell' ordine sembrano avere tutto ab… - DrTrkulja : RT @MediasetTgcom24: Manifestazioni pro Navalny a Mosca, rilasciata la moglie dell'attivista #alekseynavalny - alexfoti : RT @MediasetTgcom24: Manifestazioni pro Navalny a Mosca, rilasciata la moglie dell'attivista #alekseynavalny - VirgilioVazzari : Arresti di massa alle manifestazioni pro-Navalny. La Casa Bianca: 'Polizia brutale'; il Cremlino: 'Grossolane inger… - MediasetTgcom24 : Manifestazioni pro Navalny a Mosca, rilasciata la moglie dell'attivista #alekseynavalny -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazioni pro

La moglie di Aleksey Navalny, Yulia, è stata rilasciata: lo riporta l'agenzia Interfax citando il suo avvocato, Svetlana Davidova. I funzionari di polizia avrebbero compilato nei riguardi della donna ...Lo ha scritto su un social web l'Alto rappresentante dell'Unione europea,Borrell, dopo gli arresti di massa in Russia nel corso delleNavalny, l'oppositore del presidente Putin, in ...Milano, 31 gen. (LaPresse) - "Deploro le detenzioni diffuse e l'uso sproporzionato della forza contro manifestanti e giornalisti in Russia anche oggi. Le ...La moglie di Aleksey Navalny, Yulia, è stata rilasciata: lo riporta l'agenzia Interfax citando il suo avvocato, Svetlana Davidova. I funzionari di polizia avrebbero compilato nei riguardi della donna ...