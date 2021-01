Manifestazioni per Navalny in Russia. Interviene la polizia, "oltre 900 arresti" (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono quasi 900, e per la precisione 878, i manifestanti finora fermati in Russia dalla polizia nelle proteste contro la detenzione dell’oppositore Alexey Navalny: lo riferisce l’ong Ovd-Info, che riporta finora almeno 113 fermi a Vladivostok e cento a Mosca. Le autorità russe hanno effettuato un severo giro di vite già alla vigilia delle previste Manifestazioni, con perquisizioni, fermi di polizia, arresti domiciliari, inchieste penali. Un tribunale di Mosca ha ordinato due mesi di arresti domiciliari per alcuni dei più stretti collaboratori dell’oppositore, tra cui suo fratello Oleg e la legale del Fondo Anticorruzione Liubov Sobol. Sono accusati di aver violato le norme anti-Covid spronando la gente a scendere in piazza. Ma il Cremlino non ha risparmiato neanche i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono quasi 900, e per la precisione 878, i manifestanti finora fermati indallanelle proteste contro la detenzione dell’oppositore Alexey: lo riferisce l’ong Ovd-Info, che riporta finora almeno 113 fermi a Vladivostok e cento a Mosca. Le autorità russe hanno effettuato un severo giro di vite già alla vigilia delle previste, con perquisizioni, fermi didomiciliari, inchieste penali. Un tribunale di Mosca ha ordinato due mesi didomiciliari per alcuni dei più stretti collaboratori dell’oppositore, tra cui suo fratello Oleg e la legale del Fondo Anticorruzione Liubov Sobol. Sono accusati di aver violato le norme anti-Covid spronando la gente a scendere in piazza. Ma il Cremlino non ha risparmiato neanche i ...

