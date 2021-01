Manchester United, Rashford si difende dagli insulti su Instagram: “Sono estremamente orgoglioso di essere di colore” (Di domenica 31 gennaio 2021) Pesanti insulti razzisti Sono stati rivolti a Marcus Rashford.Premier League, Arsenal-Manchester United 0-0: pareggio a reti bianche tra Solskjær e Arteta. La classifica L'attaccante del Manchester United è stato vittima di molteplici offese in seguito al pareggio per 0-0 nell'ultimo match di Premier League contro l'Arsenal. Alcuni 'leoni da tastiera', infatti, lo avrebbero attaccato nella bacheca del suo profilo Instagram, deridendolo in maniera rude per il colore della sua pelle. Nonostante ciò, però, il giocatore britannico non si è fatto intimidire e sempre tramite i suoi canali social ha risposto in maniera decisa a tali individui e alle loro gravose parole. Ecco le dichiarazioni del numero 10 dei Red ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Pesantirazzististati rivolti a Marcus.Premier League, Arsenal-0-0: pareggio a reti bianche tra Solskjær e Arteta. La classifica L'attaccante delè stato vittima di molteplici offese in seguito al pareggio per 0-0 nell'ultimo match di Premier League contro l'Arsenal. Alcuni 'leoni da tastiera', infatti, lo avrebbero attaccato nella bacheca del suo profilo, deridendolo in maniera rude per ildella sua pelle. Nonostante ciò, però, il giocatore britannico non si è fatto intimidire e sempre tramite i suoi canali social ha risposto in maniera decisa a tali individui e alle loro gravose parole. Ecco le dichiarazioni del numero 10 dei Red ...

