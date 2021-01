Mamma e figlio morti a Palermo durante il parto, indagini in corso (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mamma e figlio morti a Palermo durante il parto. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire la dinamica della vicenda. Palermo – Mamma e figlio morti a Palermo, indagini in corso. La Procura ha aperto un fascicolo sul decesso di una donna di 39 anni e del suo bambino in una delle cliniche del capoluogo siciliano. Il magistrato, dopo la denuncia dei familiari, hanno deciso di sequestrare le cartelle cliniche per accertare meglio quanto successo. Nei prossimi giorni potrebbero essere ascoltati i medici e gli infermieri per provare a ricostruire le ultime ore prima dei decessi. Un’indagine che è chiamata a chiarire i punti non chiari di questa vicenda. La ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021)il. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire la dinamica della vicenda.in. La Procura ha aperto un fascicolo sul decesso di una donna di 39 anni e del suo bambino in una delle cliniche del capoluogo siciliano. Il magistrato, dopo la denuncia dei familiari, hanno deciso di sequestrare le cartelle cliniche per accertare meglio quanto successo. Nei prossimi giorni potrebbero essere ascoltati i medici e gli infermieri per provare a ricostruire le ultime ore prima dei decessi. Un’indagine che è chiamata a chiarire i punti non chiari di questa vicenda. La ...

