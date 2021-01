Maltempo | Sapri s’allaga di nuovo; allerta meteo prorogata

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Provincia di Salerno martoriata. L’ondata diche ha colpito l’intera fascia costiera cilentana non ha risparmiato, in particolare, la città didove sono stati registrati i maggiori disagi (foto). Le abbondanti piogge che nel corso della mattinata di domenica si sono abbattute sulla città della Spigolatrice hanno provocato diversi allagamenti su tutto il territorio comunale. Intanto, dalla Protezione Civile regionale, si apprende che “è stato prorogato di ulteriori 24 ore su buona parte del territorio regionale l’avviso diattualmente in atto sulla per piogge, temporali e raffiche di vento che fino alla mezzanotte ha un livello di criticità arancione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gli ultimi giorni di maltempo ha causato seri danni a Sapri, dove l'acqua dei canali Santa Domenica ed Ischitello si è riversata sulle strade cittadine principali. Le zone più colpite sono Largo San ... Strade, marciapiedi e alcuni scantinati allagati. E' il bilancio delle abbondanti precipitazioni piovose abbattutesi questa mattina su Sapri, a sud di SALERNO. Le acque fuoriuscite dai canali Santa Domenica ed Ischitello si sono riversate su diverse strade principali del territorio comunale. Le situazioni piu' critiche si sono ...