Malagò “Vaccini agli atleti per Tokyo? Decida la politica” (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nessuna richiesta, semplicemente “è giusto che si assuma la responsabilità la politica nei confronti degli atleti che difendono la bandiera dell’Italia alle Olimpiadi”. Oggi all’assemblea elettiva della Fidaf che ha visto la conferma alla presidenza di Leoluca Orlando, Giovanni Malagò è tornato sulla questione della vaccinazione contro il Covid per gli atleti attesi ai Giochi di Tokyo. “Molti di loro – ha proseguito all’Agenzia Italpress – saranno impegnati anche in gare di qualificazione e tappe di avvicinamento, ma non chiediamo niente, poniamo la questione e la valutasse la politica”. Tornando invece alla questione dell’autonomia del Coni, risolta per il momento con un decreto, il numero uno dello sport italiano non si sbilancia sulle possibili ripercussioni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nessuna richiesta, semplicemente “è giusto che si assuma la responsabilità lanei confronti degliche difendono la bandiera dell’Italia alle Olimpiadi”. Oggi all’assemblea elettiva della Fidaf che ha visto la conferma alla presidenza di Leoluca Orlando, Giovanniè tornato sulla questione della vaccinazione contro il Covid per gliattesi ai Giochi di. “Molti di loro – ha proseguito all’Agenzia Italpress – saranno impegnati anche in gare di qualificazione e tappe di avvicinamento, ma non chiediamo niente, poniamo la questione e la valutasse la”. Tornando invece alla questione dell’autonomia del Coni, risolta per il momento con un decreto, il numero uno dello sport italiano non si sbilancia sulle possibili ripercussioni ...

