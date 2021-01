Madrid | salvato il murale «delle donne»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Lo hanno accusato di essere troppo politico e così a Madrid, il murale lungo 60 metri, e che celebra 14 icone femminili rischiava di essere cancellato. Una pennellata di vernice nera per coprire i volti di Nina Simone, Rosa Parks, Angela Davis, Frida Khalo, Chiamando Ngozi e le altre donne in prima linea per la battaglia dell’eguaglianza, dei pari diritti e la presenza femminile nel mondo del lavoro.

ANSA Nuova Europa

Un murales di 60 metri dedicato a 14 grandi donne, da Nina Simone a Rosa Parks, è stato grazie ad un intervento dei residenti e consiglieri comunali dopo che il partito di estrema destra Vox ne aveva proposto l'eliminazione con l'appoggio del Pp e di Ciudadanos.