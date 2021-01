“Ma lo sai adesso quante…?”. C’è posta per te, il pubblico non gradisce la frase (e il gesto) di Nicolò Zaniolo (Di domenica 31 gennaio 2021) A C’è posta per te c’è Nicolò Zaniolo. La giovane promessa della Roma è stato ospite insieme alla madre 43enne Francesca Costa. I due sono stati chiamati da Maurizio, un uomo che ha da poco perso la donna della sua vita, Monia. Quando si sono conosciuti Monia era già mamma di Alessandro che ha subito instaurato un bel rapporto con Maurizio. Quest’ultimo ha scritto alla redazione di Maria De Filippi proprio per fare una sorpresa al ragazzo, grande tifoso giallorosso. Monia è morta a causa di un tumore e, prima di andarsene, ha chiesto a Maurizio di rimanere vicino al figlio. E c’è da dirlo: una promessa che l’uomo ha mantenuto. Maurizio si è presentato a C’è posta per Te per dire ad Alessandro che lo ama, che è tutta la sua vita e per questo ha deciso di fargli un grosso regalo: l’idolo del diciottenne è proprio il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) A C’èper te c’è. La giovane promessa della Roma è stato ospite insieme alla madre 43enne Francesca Costa. I due sono stati chiamati da Maurizio, un uomo che ha da poco perso la donna della sua vita, Monia. Quando si sono conosciuti Monia era già mamma di Alessandro che ha subito instaurato un bel rapporto con Maurizio. Quest’ultimo ha scritto alla redazione di Maria De Filippi proprio per fare una sorpresa al ragazzo, grande tifoso giallorosso. Monia è morta a causa di un tumore e, prima di andarsene, ha chiesto a Maurizio di rimanere vicino al figlio. E c’è da dirlo: una promessa che l’uomo ha mantenuto. Maurizio si è presentato a C’èper Te per dire ad Alessandro che lo ama, che è tutta la sua vita e per questo ha deciso di fargli un grosso regalo: l’idolo del diciottenne è proprio il ...

laramps : @crialicata @emanuelefelice2 @pdnetwork Ma certo che lo erano, ma converrai in misura minore. È sempre velata da pr… - tuseiantartide : RT @Zorpinistanacc1: E adesso che lo sai maneggiami con cura ?? #tzvip - holy_ot7 : RT @peularis: 'Ho percorso la distanza da chi sono a quel che ero per capire che sei tu davvero quello che volevo ...e adesso che lo sai… - simcapp : @luigidimaio @ilfoglio_it adesso non ci verrai a dire che sai pure leggere?! - Sadgirlbbyy : @R1VER0ADX comunque no e lo sai, come adesso -

Ultime Notizie dalla rete : sai adesso Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 31 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox Leone La cosa importante e' che adesso c'e' che una strada per riuscire a ... Tu sai che sei cosi interessato alla mente, e soprattutto le donne appartenenti a questo segno non ...

Per i padri, miei fratelli

... come sai, un soggetto a rischio per gli epidemiologi). Vedendo il mio primo figlio fare il padre ... E allora il risultato è che adesso, a 73 anni, ho capito: io dovevo aiutare a crescere loro e loro, i ...

Adesso lo sai Mangialibri Mayoral, il bomber con il sorriso è a un gol dal suo record

Per adesso resta un’amabile vice. Non ancora pronto, secondo molti a Trigoria, per ricoprire il ruolo di centravanti titolare della Roma. Gioco-forza, però, con Dzeko out, questa ...

Giorgia Martone, il padre: «Era la mia bambina, per la convalescenza avevo preparato la sua vecchia camera»

Roberto Martone, il padre di Giorgia, morta per uno shock in sala operatoria: «Aveva intuito, viveva di passioni» ...

Oroscopo Paolo Fox Leone La cosa importante e' chec'e' che una strada per riuscire a ... Tuche sei cosi interessato alla mente, e soprattutto le donne appartenenti a questo segno non ...... come, un soggetto a rischio per gli epidemiologi). Vedendo il mio primo figlio fare il padre ... E allora il risultato è che, a 73 anni, ho capito: io dovevo aiutare a crescere loro e loro, i ...Per adesso resta un’amabile vice. Non ancora pronto, secondo molti a Trigoria, per ricoprire il ruolo di centravanti titolare della Roma. Gioco-forza, però, con Dzeko out, questa ...Roberto Martone, il padre di Giorgia, morta per uno shock in sala operatoria: «Aveva intuito, viveva di passioni» ...