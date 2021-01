L’ultimo sfregio a Roberta Siragusa | aveva «la testa rasata e il volto tumefatto» I litigi | gli schiaffi e la paura di lasciare il fidanzato

Leggi su open.online

(Di domenica 31 gennaio 2021), la 17enne trovata morta sabato 23 gennaio in un burrone a Caccamo, in provincia di Palermo,«il capo pressoché rasato e il». Non è chiaro se sia stato l’effetto del fuoco o se a ridurla in quelle condizioni, svilendo di fatto la sua identità e provando a cancellare la sua bellezza, sia stato il, Pietro Morreale, 19 anni, accusato dell’omicidio. Un vero e propriosul quale la Procura sta indagando. Morreale ancora oggi si dichiara innocente ma regge poco la sua versione dei fatti: secondo lui,avrebbe fatto tutto da sola. Dunque, si sarebbe data fuoco e subito dopo avrebbe deciso di buttarsi nel burrone (a far ritrovare il corpo ai carabinieri è stato proprio ...