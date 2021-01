Lukaku - Ibra non finisce | frecciate tra Inter e Milan

ZZiliani : 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-… - ZZiliani : Per la serie: facciamoci sempre riconoscere, ecco “l’ultimo malabarismo” della #Juventus. Che possiamo leggere solo… - ZZiliani : Aperta un’inchiesta federale sulla rissa #Ibra-#Lukaku. #Gravina #FJGC - Djambo1990 : @Maicuntent1986 Finalmente ci capiamo. È mai stato perseguito? No. Dovrebbe esserr perseguito? Sì. È il discorso pu… - armangelo82 : RT @ZZiliani: 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-#Lukaku; ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Ibra

Conoscendo, posso dire che non è aggressivo" . Big Rom a segno due volte - mentrea Bologna sbaglia un rigore - eppure un po' spento nel complesso: sorride e abbraccia Lautaro dopo il ...I partiti crescono: dopo lo schieramento di coloro che considerano maggiormente colpevolela diatriba si sposta tra i dirigenti. Sia Maldini che Marotta ieri sono tornati sulla vergognosa rissa del derby di martedì scorso a San Siro. Sia l'ex capitano rossonero che il dg ...MILANO - L'Inter ha cose che Milan e Juve non hanno: il controllo della partita, anche in assenza di brillantezza nel gioco, e soprattutto due attaccanti che scavano il solco. Due, non uno solo. Due c ...Romelu Lukaku torna al gol e con una sua doppietta l'Inter liquida il Benevento, ma fa discutere la mancata esultanza del bomber belga.