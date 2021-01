L' Udinese si aggiudica la sfida salvezza di Spezia

(Di domenica 31 gennaio 2021) LA(ITALPRESS) – L'silo scontrodel Picco, battendo loper 1-0 nel lunch match valido per la ventesima giornata di Serie A. Decisiva la rete di De Paul su rigore nel secondo tempo. Gli uomini di Gotti, reduci dal pareggio con l'Inter, tornano alla vittoria salendo a quota 21 punti a una sola lunghezza da Benevento e Fiorentina, mentre i liguri, dopo la sconfitta contro la Roma nello scorso turno, perdono ancora e rimangono a solo 4 punti dalla zona retrocessione. Avvio aggressivo della formazione di casa che si crea la prima buona occasione dopo soli due minuti. Ottima l'iniziativa di Maggiore che ruba palla a Walace e punta la porta: al limite dell'area si libera per il tiro, ma la sua conclusione da posizione centrale è facile preda di Musso. Al 20? gli uomini ...

Lo scontro salvezza del Picco se lo aggiudica l'Udinese battendo lo Spezia per 1 - 0 nel lunch match valido per la ventesima giornata di Serie A. Decisiva la rete di De Paul su rigore nel secondo tempo. Gli uomini di Gotti, reduci dal ... L'Udinese regge la pressione avversaria nel finale e si aggiudica la partita.