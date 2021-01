Lotteria degli scontrini, i commercianti chiedono il rinvio (Di domenica 31 gennaio 2021) I commercianti chiedono il rinvio della Lotteria degli scontrini. Molti registratori telematici non sarebbero adatti. I commercianti chiedono il rinvio della Lotteria degli scontrini, che secondo i critici prenderebbe il via in un momento non idoneo, sbagliato, in quanto non considera in maniera sufficiente gli sforzi economici che devono sostenere i commercianti per adeguarsi. Il tutto in un momento sicuramente difficile per tutto il settore del commercio. I commercianti chiedono il rinvio della Lotteria degli scontrini L’allarme arriva da Enrico Postacchini, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Iildella. Molti registratori telematici non sarebbero adatti. Iildella, che secondo i critici prenderebbe il via in un momento non idoneo, sbagliato, in quanto non considera in maniera sufficiente gli sforzi economici che devono sostenere iper adeguarsi. Il tutto in un momento sicuramente difficile per tutto il settore del commercio. IildellaL’allarme arriva da Enrico Postacchini, ...

Agenzia_Ansa : Parte da domani la lotteria degli scontrini come funziona e quanto si vince #ANSA - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agen… - mapkomarco521 : RT @AxiaFel: I fenomeni al governo dilapideranno 1,2 mln al mese, a partire da Marzo, per la lotteria degli scontrini. E c’è gente che anco… - MuredduGiovanni : RT @AxiaFel: I fenomeni al governo dilapideranno 1,2 mln al mese, a partire da Marzo, per la lotteria degli scontrini. E c’è gente che anco… - news_mondo_h24 : Lotteria degli scontrini, i commercianti chiedono il rinvio -