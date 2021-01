L’Oste della Bon’Ora – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 febbraio 2021)Viale Vittorio Veneto, 133 – 00046 Grottaferrata Tel. 06/9413778 Sito Internet: www.lostebonora.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 11/16€, primi 12/16€, secondi 13/16€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTATelefonare alalle 11 di domenica mattina e trovare posto per pranzo in un locale pieno per tre quarti è un fatto inspiegabile per chi ha mangiato almeno una volta qui. E lo è da qualunque punto di vista si valuti l’esperienza gastronomica, sia che si dia peso alla cucina, sia che si prendano in considerazione altri aspetti quali ambiente e servizio. Maria Luisa Zaia, moglie dell’istrionico oste Massimo Pulicati, vero mattatore di sala, ha trovato ormai da anni una sua cifra stilistica, con preparazioni che partono dal territorio ...