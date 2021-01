Lorenzo Musetti conquista la finale di Antalya. Munar il secondo finalista (Di domenica 31 gennaio 2021) Il sogno continua: Lorenzo Musetti conquista la finale all’ATP challenger di Antalya. Il giovane tennista toscano ha battuto nella seconda semifinale del torneo il turco Cem Ilkel con il punteggio di 7-6, 1-6, 1-6. Ad attenderlo in finale troverà lo spagnolo Jaume Munar, che nell’altra semifinale ha regolato il connazionale Robredo per 6-0, 6-1. Per Lorenzo l’occasione di conquistare il secondo trofeo challenger della carriera, nonostante una partita non brillantissima. Dal canto suo Ilkel ha risentito indubbiamente del set giocato in mattinata per concludere il quarto di finale, fattore che non gli ha concesso la massima brillantezza. Musetti tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Il sogno continua:laall’ATP challenger di. Il giovane tennista toscano ha battuto nella seconda semidel torneo il turco Cem Ilkel con il punteggio di 7-6, 1-6, 1-6. Ad attenderlo introverà lo spagnolo Jaume, che nell’altra semiha regolato il connazionale Robredo per 6-0, 6-1. Perl’occasione dire iltrofeo challenger della carriera, nonostante una partita non brillantissima. Dal canto suo Ilkel ha risentito indubbiamente del set giocato in mattinata per concludere il quarto di, fattore che non gli ha concesso la massima brillantezza.tra ...

Ilsuperbo89 : Shhhhhhhh. Non ditelo agli espertoni da tastiera che settimana scorsa davano per finito questo ragazzino, che propr… - simonapalange : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ???? non si ferma! Batte 67 61 61 Cem Ilkel ????: ad Antalya ???? giocherà la sua 2ª finale in carriera a live… - simonapalange : RT @DogukanDilber_: Lorenzo Musetti beats WC Cem Ilkel 6-7, 6-1, 6-1 to reach Antalya Challenger final. Antalya Final: Jaume Munar (1) &… - federtennis : ?? Lorenzo #Musetti vola in finale ad Antalya imponendosi in rimonta su Ilkel con il punteggio di 6-7 6-1 6-1!… - DogukanDilber_ : Lorenzo Musetti beats WC Cem Ilkel 6-7, 6-1, 6-1 to reach Antalya Challenger final. Antalya Final: Jaume Munar (1… -