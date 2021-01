Lopalco | “Odontoiatri vaccinati entro il 15 febbraio”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) “L’assessore alla Salute, Pier Luigi, ha assicurato cheil 15la Regione conta di vaccinare tutti glie medici liberi professionisti”. Così comunica l’Ordine dei Medici di Bari al termine di un incontro online avvenuto ieri tra l’assessore e i presidenti dei sei Ordini dei Medici pugliesi. “Si devono comunque attendere le decisioni dell’Aifa per comprendere le indicazioni per l’utilizzo di questo vaccino, che mostra un’efficacia inferiore rispetto a quello Pfizer e Moderna”, riferisce l’Ordine dei Medici di Bari in una nota. Inoltre, i presidenti dei vari ordini hanno espresso “apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessoree per il suo impegno finalizzato a garantire la vaccinazione a tutti i soggetti che rientrano tra le priorità del piano ...