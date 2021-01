Locked Down: il film con Anne Hathaway ambientato durante la pandemia (Di domenica 31 gennaio 2021) Da qualche tempo ormai iniziano ad arrivare film ambientati nel periodo della pandemia. A un anno dallo scoppio del covid-19 in tutto il mondo, arriva “Locked Down”, nuova pellicola di Doug Liman. Il film, scritto dal creatore di “Peaky Blinders”, Steven Knight, mette al centro della vicenda una coppia arrivata ormai al capolinea della relazione, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor). I due sono pronti a separarsi ma il lockDown nazionale li blocca. E c’è di più, perché le circostanze li porteranno a progettare insieme una rapina. Tutto ciò farà vedere a Paxton e Linda la relazione sotto una luce nuova. Anne Hathaway “Locked Down” – Photo Credits: JoBlo.comIl lungo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Da qualche tempo ormai iniziano ad arrivareambientati nel periodo della. A un anno dallo scoppio del covid-19 in tutto il mondo, arriva “”, nuova pellicola di Doug Liman. Il, scritto dal creatore di “Peaky Blinders”, Steven Knight, mette al centro della vicenda una coppia arrivata ormai al capolinea della relazione, Linda () e Paxton (Chiwetel Ejiofor). I due sono pronti a separarsi ma il locknazionale li blocca. E c’è di più, perché le circostanze li porteranno a progettare insieme una rapina. Tutto ciò farà vedere a Paxton e Linda la relazione sotto una luce nuova.” – Photo Credits: JoBlo.comIl lungo, ...

