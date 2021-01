Lockdown in love: le istruzioni per un San Valentino da favola (Di domenica 31 gennaio 2021) Un po’ più leggero o un po’ colorato ma siamo ancora tutti in Lockdown. Però la data degli innamorati, il 14 febbraio, è sempre più vicina. Niente panico, per un Lockdown in love ci pensa Airbnb. L’azienda infatti ha premura per tutte le coppie nate durante la pandemia e lancia il concorso Un amore in Leggi su periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Un po’ più leggero o un po’ colorato ma siamo ancora tutti in. Però la data degli innamorati, il 14 febbraio, è sempre più vicina. Niente panico, per uninci pensa Airbnb. L’azienda infatti ha premura per tutte le coppie nate durante la pandemia e lancia il concorso Un amore in

SylvieGuari : Un venerdì di lockdown @welikeduel #propagandalive from ireland with love #var - BidellaStella : A scuola si è formata una coppia ed anche se stanno andando per i trenta, sono cotti come due quindicenni. La tener… - cuisine_ol : RT @federico_home: QUARANTENA 3 , 4 , non lo sò , anzi non mi ricordo , spero per Febbraio finisca -#handmade #lockdown #iorestoacasa #sta… - essezetaci : lunedì ricomincio finalmente (!!!) pallavolo. addio lilly sabry?? al prossimo lockdown, love u so much - DomeSavare : RT @rflgreco: Vecchio, grande e incorreggibile Peter @peterhook : ha avuto modo di regalare questa bella versione di 'Love Will Tear Us A p… -