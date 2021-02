Lo sfogo dei familiari dei complottisti Qanon | Non hanno nessun rapporto con la realtà

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ex qultisti e parenti di fedeli della setta si sfogano, chiedono aiuto e danno consigli in una delle più grandi community americane votata a contrastare la diffusione dei Q con l'empatia

MChanel93 : RT @GrandeFratello: Andrea Zenga ed il suo rapporto col padre: tra uno sfogo ed una riflessione, stiamo arrivando al momento della resa dei… - Bea54587739 : @marra95_marra Scusa ma Stefy non l'ho mai vista gelosa di MT ,ha avuto dei dubbi su di lei nel periodo prima dell'… - CorkScrew12 : @ZiAttilio @JoeCipolla_spb @FrancoMater2 Veramente nessuno tra gli allenatori aveva mai osato fare un attacco simil… - Salvato95551627 : RT @antonio_gaito: Condivisibile lo sfogo di #Gattuso sulle offese personali ricevute da alcuni giornalisti locali, ma non capisco perché o… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo dei

Era parso che con quello, Gattuso si fosse liberato di quel peso che da diversi giorni lo ... a destra e a manca,contatti avuti dal presidente con Rafa Benitez e un altro paio di allenatori (...Non si permetterebbe mai, ha concluso Valeria, "di mettersi in mezzo , ma è una persona che dàconsigli, anche giusti". Dopo questoindividuale, Barbara d'Urso aveva previsto un momento di ...Stasera, lunedì 1 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Andrea Zelletta si è lasciato andare a un lungo sfogo con Tomma ...Le parole di Gattuso aprono una riflessione sull’immagine di una società nella quale può accadere di tutto, anche episodi imbarazzanti come ...