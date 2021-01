“Lo faccio per te”. C’è Posta per te, Giovanni ha perso la moglie. Le sue lacrime le asciuga Maria De Filippi così, è la prima volta che succede (Di domenica 31 gennaio 2021) Maria De Filippi, grandi emozioni a C’è Posta per Te. L’appuntamento serale su Canale 5 con Queen Mary come sempre è stato un successo. Nello specifico la storia del signor Giovanni ha commosso il pubblico. Il racconto dell’uomo, che non è ancora riuscito a superare il dolore della perdita della cara moglie Graziella ha inondato lo studio di commozione e amore. Una puntata davvero imperdibile quella di 30 gennaio a C’è Posta per Te. Il quarto appuntamento serale in tv su Canale 5 ha saputo tenere testa alle aspettative del pubblico, merito non solo di Queen Mary ma anche dell’ospite che ha aperto la serata, ovvero Gianni Morandi, che all’età di 76 anni non perde mai l’occasione di trasmettere energia attraverso le sue intramontabili performance canore.



