Live | Walter Zenga replica alle accuse dei figli dopo l’incontro al GF Vip

(Di lunedì 1 febbraio 2021)è ospite di– Non è la d’Urso, per chiarireil burrascoso incontro con ilo Andreaal Grande Fratello Vip. L’exnatore di calcio non ha avuto il perdono delo, chelo ha accusato di essere andato al reality solo per visibilità.vuole spiegare il difficile rapporto con i, che lo accusano di essere stato un padre distante.un padre distante? È volato da Dubai, dove vive, per vedere ilo Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, con cui c’è stato un gelido ricongiungimento. L’ex campione è stato accusato anche dall’altroo ...

Torna l'appuntamento della domenica con- Non è la D'Urso. In studio nella puntata in onda oggi ci sarà l'ex portiereZenga: ricordiamo che suo fratello Andrea è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.Zenga: chi è, ...C'è ancheZenga , tra gli ospiti della nuova puntata di- Non è la D'Urso , il programma della domenica sera di Canale 5 con protagonisti i personaggi che maggiormente si sono distinti durante ..."Non sono arrabbiato, ma un po' deluso. Andrea è il figlio che mi assomiglia di più, anche caratterialmente, sono orgoglioso di vedere il suo percorso al GF Vip.". Walter Zenga è ospite a Live - Non è ...Durante la puntata di Live Non è la D'Urso, Walter Zenga è stato intervistato: "Ecco la verità sui miei figli".