LIVE VOLLEY Civitanova-Perugia 25-17, 0-0 finale Coppa Italia 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 31 gennaio 2021) Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia si sfidano nella finale di Coppa Italia maschile 2021. I Block Devils hanno superato per 3-0 Trento, mentre con lo stesso PUNTEGGIO i cucinieri si sono imposti su Modena. Si rinnova dunque il confronto tra le due formazioni che si sono divise i titoli delle ultime stagioni: chi solleverà l’ambito trofeo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 31 gennaio 2021. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL TABELLONE COMPLETO DELLA Coppa Italia 2021 AGGIORNA LA DIRETTA Cucine Lube ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Cucine Lubee Sir Safety Conadsi sfidano nelladimaschile. I Block Devils hanno superato per 3-0 Trento, mentre con lo stessoi cucinieri si sono imposti su Modena. Si rinnova dunque il confronto tra le due formazioni che si sono divise i titoli delle ultime stagioni: chi solleverà l’ambito trofeo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 31 gennaio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL TABELLONE COMPLETO DELLAAGGIORNA LACucine Lube ...

