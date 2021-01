LIVE Sport Invernali, DIRETTA: l’Italia perde Sofia Goggia, grave infortunio al ginocchio (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari degli Sport Invernali oggi 17.03 SCI ALPINO – Come si è infortunata Sofia Goggia? Clicca qui per la dinamica della caduta. 16.30 SPEED SKATING – In Coppa del Mondo nella Division A dei 3000 metri femminili vince la russa Natalia Voronina con il record della pista in 3’56?853, davanti alle neerlandesi Antoinette de Jong, seconda in 3’58?908, a 2?05, ed Irene Schouten, terza in 4’00?153, a 3?30. Ottava Francesca Lollobrigida in 4’03?507, a 6?65 Nella Division A dei 5000 metri maschili successo del neerlandese Patrick Roest in 6’05?959, davanti allo svedese Nils van der Poel, secondo in 6’08?393, a 2?43, mentre è terzo il russo Sergey Trofimov in 6’10?864, a 4?90. In casa Italia è quinto Davide Ghiotto in 6’12?054, a 6?09, ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orari deglioggi 17.03 SCI ALPINO – Come si è infortunata? Clicca qui per la dinamica della caduta. 16.30 SPEED SKATING – In Coppa del Mondo nella Division A dei 3000 metri femminili vince la russa Natalia Voronina con il record della pista in 3’56?853, davanti alle neerlandesi Antoinette de Jong, seconda in 3’58?908, a 2?05, ed Irene Schouten, terza in 4’00?153, a 3?30. Ottava Francesca Lollobrigida in 4’03?507, a 6?65 Nella Division A dei 5000 metri maschili successo del neerlandese Patrick Roest in 6’05?959, davanti allo svedese Nils van der Poel, secondo in 6’08?393, a 2?43, mentre è terzo il russo Sergey Trofimov in 6’10?864, a 4?90. In casa Italia è quinto Davide Ghiotto in 6’12?054, a 6?09, ...

