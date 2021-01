LIVE Sport Invernali | DIRETTA 31 gennaio | superG spostato alle 13 30 | slalomisti in ripresa

(Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orari deglioggi 11.08 SCI ALPINO – Spostata13.30 la partenza delfemminile. Il banco di nebbia, per ora, non vuole saperne di dissolversi. 10.45 SCI ALPINO – La partenza delfemminile di Garmisch è stata spostata11.30. C’è nebbia nella parte bassa della pista. 10.18 SCI ALPINO – Henrik Kristoffersen è al comando della classifica dopo la prima manche dello slalom di Chamonix. Il norvegese conduce con 23 centesismi di vantaggio sul francese Alexis Pinturault e 44 sull’austriaco Marco Schwarz. Ottima gara di Stefano Gross, che è nono a 86 centesimi dalla vetta. Alex Vinatzer, che chiude a ridosso delle prime dieci posizioni (tredicesimo a 1.05). Positiva anche ...

zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 31 gennaio: Gross e Vinatzer positivi a Chamonix. Sofia Goggia all’attacco sprint chia… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 31 gennaio: Gross e Vinatzer positivi a Chamonix. Sofia Goggia all’attacco sprint chia… - M4r14P40l4 : RT @neveitalia: LIVE da Garmisch-Partenkirchen: meteo incerto, posticipato il secondo super-g femminile #31Gennaio - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Garmisch-Partenkirchen: meteo incerto, posticipato il secondo super-g femminile #31Gennaio - neveitalia : LIVE da Garmisch-Partenkirchen: meteo incerto, posticipato il secondo super-g femminile #31Gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport

OA Sport

Il match sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky sui canali SkySerie A, SkyUno e Sky(canale 251 del saltellite) oppure in streaming tramite l'app Sky Go o Now Tv. SeguiRoma - ...... Rai+ HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Sci alpino maschile, RISULTATI Slalom Chamonix oggi, 31 gennaio 2021 Oggi si disputa il nono slalom speciale a Chamonix con diretta della prima manche prevista per ?LIVE - Carpegna Prosciutto Pesaro e Umana Reyer Venezia si affrontano nel posticipo della 18° giornata di Serie A1 2020/2021 ...