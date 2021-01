LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: superano le qualificazioni Pellegrino, Rastelli e Scardoni! Finali dalle ore 13.30 (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 In casa Italia si qualificano dunque Lucia Scardoni tra le donne e Federico Pellegrino e Maicol Rastelli tra gli uomini. Alle 13.30 scattano i quarti femminili, alle ore 13.58 i quarti maschili. 12.00 Miglior tempo del norvegese Erik Valnes in 2’46?83, con il finlandese Joni Maki secondo a 1?24 ed il norvegese Johannes Klaebo terzo a 2?23. Passano Federico Pellegrino, sesto a 3?47, e Maicol Rastelli, 23° a 8?26. Eliminati Francesco De Fabiani, 40° a 10?87, e Davide Graz, 60° a 14?37. Fuori anche il russo Alexander Boshunov! 11.58 Passa ai quarti matematicamente anche Maicol Rastelli! 11.55 Aritmeticamente qualificato Federico Pellegrino! 11.50 Fuori dai 30 anche Davide Graz, 40° a 14?37. 11.49 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 In casa Italia si qualificano dunque Lucia Scardoni tra le donne e Federicoe Maicoltra gli uomini. Alle 13.30 scattano i quarti femminili, alle ore 13.58 i quarti maschili. 12.00 Miglior tempo del norvegese Erik Valnes in 2’46?83, con il finlandese Joni Maki secondo a 1?24 ed il norvegese Johannes Klaebo terzo a 2?23. Passano Federico, sesto a 3?47, e Maicol, 23° a 8?26. Eliminati Francesco De Fabiani, 40° a 10?87, e Davide Graz, 60° a 14?37. Fuori anche il russo Alexander Boshunov! 11.58 Passa ai quarti matematicamente anche Maicol! 11.55 Aritmeticamente qualificato Federico! 11.50 Fuori dai 30 anche Davide Graz, 40° a 14?37. 11.49 ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Kristoffersen rinasce e vola in testa, gli azzurri cercano il riscat… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Vinatzer: riscatto da top ten! Kristoffersen rinasce ed è primo -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del 2° slalom speciale maschile #Chamonix 2021 #FISAlpine - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ????? 09h30 Sci da Chamonix: CdM, slalom U (1a manche)… -