LIVE Sci alpino, SuperG 31 gennaio in DIRETTA: Sofia Goggia ci riprova per il podio a Garmisch (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti delle azzurre a Garmisch – La cronaca del SuperG di ieri – La classifica di Coppa del mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo SuperGigante di Garmisch (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La pista denominata Kandahar ha già visto ieri la prima gara del fine settimana, per cui oggi si inizierà oggi alle ore 11.00 con il secondo SuperG che andrà a concludere il programma sulle nevi tedesche. Ieri il meteo ha mollato la presa e ha permesso il normale svolgimento del SuperGigante. Sarà così anche oggi? La nostra Sofia Goggia dopo il quarto posto della prima ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti delle azzurre a– La cronaca deldi ieri – La classifica di Coppa del mondo Buongiorno e benvenuti alladel secondoigante di(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. La pista denominata Kandahar ha già visto ieri la prima gara del fine settimana, per cui oggi si inizierà oggi alle ore 11.00 con il secondoche andrà a concludere il programma sulle nevi tedesche. Ieri il meteo ha mollato la presa e ha permesso il normale svolgimento deligante. Sarà così anche oggi? La nostradopo il quarto posto della prima ...

