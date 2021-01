LIVE Sci alpino, SuperG 31 gennaio in DIRETTA: nebbia fitta, partenza rimandata (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI CHAMONIX ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI partenza DEL SuperG DI GARMISCH (31 gennaio) 11.00 Non migliora la situazione. C’è un banco di nebbia nella parte bassa, non si vede nulla. Non soffia un alito di vento a Garmisch. 10.48 Alle 11.00 verrà presa una nuova decisione dalla giuria. 10.40 Buongiorno amici di OA Sport. La partenza del SuperG è stata spostata alle 11.30. C’è nebbia nella parte bassa della pista Kandahar di Garmisch-Partenkirchen. I precedenti delle azzurre a Garmisch – La cronaca del SuperG di ieri – La classifica di Coppa del mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI CHAMONIX ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DIDELDI GARMISCH (31) 11.00 Non migliora la situazione. C’è un banco dinella parte bassa, non si vede nulla. Non soffia un alito di vento a Garmisch. 10.48 Alle 11.00 verrà presa una nuova decisione dalla giuria. 10.40 Buongiorno amici di OA Sport. Ladelè stata spostata alle 11.30. C’ènella parte bassa della pista Kandahar di Garmisch-Partenkirchen. I precedenti delle azzurre a Garmisch – La cronaca deldi ieri – La classifica di Coppa del mondo Buongiorno e benvenuti alla...

