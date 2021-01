LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Noel cerca il bis sulla neve di casa, l’Italia vuole risalire (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.00 9.33: Incredibile!!! Errore gravissimo nel finale per il francese Noel che rischia di uscire e chiude a 2?33 da Schwarz. Qualificazione difficile per il transalpino. Ora Feller 9.33: All’intermedio Noel ha due decimi di ritardo 9.32: Rischia qualcosa Schwarz nella parte centrale e chiude con un vantaggio di 54 centesimi su Zenhaeusern. Ora Noel 9.32: All’intermedio Schwarz ha un vantaggio di 56 centesimi 9.31: Slalom aritmico, con tante curve brusche in alto. Zenhaeusern salta da un palo all’altro e chiude con il tempo di 51?31, tempo più alto di quello fatto segnare ieri dallo svizzero ma ci sta. Oa Schwarz 9.30: C’è Zenhaeusern al ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.00 9.33: Incredibile!!! Errore gravissimo nel finale per il franceseche rischia di uscire e chiude a 2?33 da Schwarz. Qualificazione difficile per il trans. Ora Feller 9.33: All’intermedioha due decimi di ritardo 9.32: Rischia qualcosa Schwarz nella parte centrale e chiude con un vantaggio di 54 centesimi su Zenhaeusern. Ora9.32: All’intermedio Schwarz ha un vantaggio di 56 centesimi 9.31:aritmico, con tante curve brusche in alto. Zenhaeusern salta da un palo all’altro e chiude con il tempo di 51?31, tempo più alto di quello fatto segnare ieri dallo svizzero ma ci sta. Oa Schwarz 9.30: C’è Zenhaeusern al ...

