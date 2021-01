LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: guida Kristoffersen, azzurri in ripresa! 9° Gross, seconda manche alle 12.30 (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH Dalle 11.00 10.30: L’austriaco Strolz esce dai 30, Vidovic non arriva al traguardo, sbagliando nello stesso punto dove ha sbagliato Noel 10.29: Il tedesco Tremmel accumula 2?48 di ritardo ed è fuori dai 30 10.28: Fuori subito Tommaso Sala 10.28: Grande prova dello svizzero Rochat che sta bene e lo conferma: è 14mo a 1?10 10.26: Cala la nebbia sulla pista di Chamonix. Il norvegese Nordbotten inforca nella seconda parte 10.25: L’austriaco Digruber è già fuori: 31mo a 2?31 10.25: Simonet si inserisce in 28ma posizione. Maurberger è 25mo, Moelgg è 26mo 10.24: Il belga Marchant si inserisce in 16ma posizione, il croato Rodes è 29mo e butta fuori Noel dai 30 10.22: Il tedesco Holzmann si inserisce in ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH D11.00 10.30: L’austriaco Strolz esce dai 30, Vidovic non arriva al traguardo, sbagliando nello stesso punto dove ha sbagliato Noel 10.29: Il tedesco Tremmel accumula 2?48 di ritardo ed è fuori dai 30 10.28: Fuori subito Tommaso Sala 10.28: Grande prova dello svizzero Rochat che sta bene e lo conferma: è 14mo a 1?10 10.26: Cala la nebbia sulla pista di Chamonix. Il norvegese Nordbotten inforca nellaparte 10.25: L’austriaco Digruber è già fuori: 31mo a 2?31 10.25: Simonet si inserisce in 28ma posizione. Maurberger è 25mo, Moelgg è 26mo 10.24: Il belga Marchant si inserisce in 16ma posizione, il croato Rodes è 29mo e butta fuori Noel dai 30 10.22: Il tedesco Holzmann si inserisce in ...

