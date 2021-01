LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Giuliano Razzoli, rimonta mondiale! Sofia Goggia, ansia per il ginocchio (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sofia Goggia CADE SU PISTA TURISTICA: SI TEME PER IL ginocchio LA CRONACA DELLO Slalom MASCHILE DI CHAMONIX LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI SCI alpino VIDEO VITTORIA HENRIK KRISTOFFERSEN CANCELLATO IL SUPERG DI GARMISCH: IL NUOVO ORARIO DI DOMANI PROGRAMMA, ORARIO, TV E STREAMING DEL SUPERG DI DOMANI 13.33: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Buona domenica! 13.33 Giuliano Razzoli, con il 7° posto odierno, potrebbe aver strappato in extremis la convocazione per i Mondiali a scapito di Stefano Gross. 13.32: Questa la classifica di Coppa del Mondo: 1 PINTURAULT Alexis FRA 924 2 SCHWARZ Marco AUT 666 3 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACADE SU PISTA TURISTICA: SI TEME PER ILLA CRONACA DELLOMASCHILE DI CHAMONIX LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI SCIVIDEO VITTORIA HENRIK KRISTOFFERSEN CANCELLATO IL SUPERG DI GARMISCH: IL NUOVO ORARIO DI DOMANI PROGRAMMA, ORARIO, TV E STREAMING DEL SUPERG DI DOMANI 13.33: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo maschile di sci. Buona domenica! 13.33, con il 7° posto odierno, potrebbe aver strappato in extremis la convocazione per i Mondiali a scapito di Stefano Gross. 13.32: Questa la classifica di Coppa del Mondo: 1 PINTURAULT Alexis FRA 924 2 SCHWARZ Marco AUT 666 3 ...

