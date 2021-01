LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: attese novità sulla barca. Francesco Bruni: “Vogliamo la rivincita” (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa ha incominciato la marcia di avvicinamento alla Finale della Prada Cup. Dopo aver asfaltato American Magic con un sonoro 4-0 in una semifinale a senso unico, l’imbarcazione italiana si lancia verso la battaglia campale conto Ineos Uk. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante, intenso, equilibrato e aperto a qualsiasi esito. Sarà anche vero che i britannici hanno vinto le tre sfide del round robin, ma lo hanno fatto di misura e dopo dei vibranti testa a testa (anche generatori di grandi discussioni). Inoltre l’imbarcazione italiana è notevolmente migliorata nell’ultima settimana e sembra avere tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. Si incomincerà sabato 13 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAha incominciato la marcia di avvicinamento alla Finale dellaCup. Dopo aver asfaltato American Magic con un sonoro 4-0 in una semifinale a senso unico, l’imzione italiana si lancia verso la battaglia campale contoUk. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante, intenso, equilibrato e aperto a qualsiasi esito. Sarà anche vero che i britannici hanno vinto le tre sfide del round robin, ma lo hanno fatto di misura e dopo dei vibranti testa a testa (anche generatori di grandi discussioni). Inoltre l’imzione italiana è notevolmente migliorata nell’ultima settimana e sembra avere tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. Si incomincerà sabato 13 ...

