LIVE Olimpia Milano-Trieste 81-100, Serie A basket in DIRETTA: i giuliani espugnano il Forum! Olimpia battuta da una Trieste ispirata da Fernandez (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport! L’Olimpia incappa quindi nella sua prima sconfitta del 2021 al cospetto di un’Allianz Trieste semplicemente perfetta. Top ScorerMilano: Datome e Hines con 15 punti.Trieste: Fernandez con 24 punti FINISCE QUI: Olimpia Milano-Trieste 81-100. 81-100 Upson fa cento per i suoi: Trieste diventa l’unica squadra della Serie A ad essere arrivata in tripla cifra per quattro volte in questo ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport! L’incappa quindi nella sua prima sconfitta del 2021 al cospetto di un’Allianzsemplicemente perfetta. Top Scorer: Datome e Hines con 15 punti.con 24 punti FINISCE QUI:81-100. 81-100 Upson fa cento per i suoi:diventa l’unica squadra dellaA ad essere arrivata in tripla cifra per quattro volte in questo ...

fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi sono sempre sotto nel punteggio, non hanno la consueta energia difensiva e l’Allianz ne approfitta. E c'è… - OlimpiaMiNews : I biancorossi sono sempre sotto nel punteggio, non hanno la consueta energia difensiva e l’Allianz ne approfitta. E… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trieste 62-72 Serie A basket in DIRETTA: comincia il quarto periodo. Ospiti a +10 con un Fernan… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trieste 42-47 Serie A basket in DIRETTA: all’intervallo gli ospiti sono in vantaggio Grazulis s… - todoapuestas : ?? albertoacblive ?? -