LIVE Olimpia Milano-Trieste 53-63, Serie A basket in DIRETTA: Delia ispira il vantaggio ospite, che sale a dieci punti a metà del terzo periodo (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-63 Fernandez, fernandez: come gioca Trieste! Ospiti meritatamente a +10. Timeout per Ettore Messina a a quattro minuti dalla fine del terzo periodo. 53-61 Alviti…dall’angolo: solo rete, con la tripla! 53-58 Hines ruggisce con una schiacciata. 51-58 Delia: canestro per lui, che però manca il gioco da tre punti. Trieste a +7. 51-56 Hines appoggia a canestro dopo un incrocio da maestro. 49-56 Da Ros e Moraschini: botta e risposta al Forum fra i due italiani. 47-54 Delia, con una finta e la penetrazione fino al ferro: canestro per lui. 47-52 Prontissima risposta di Fernandez che rimette i suoi a +5: che attributi per il giocatore di Trieste. 47-49 Ancora Datome, ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-63 Fernandez, fernandez: come gioca! Ospiti meritatamente a +10. Timeout per Ettore Messina a a quattro minuti dalla fine del. 53-61 Alviti…dall’angolo: solo rete, con la tripla! 53-58 Hines ruggisce con una schiacciata. 51-58: canestro per lui, che però manca il gioco da trea +7. 51-56 Hines appoggia a canestro dopo un incrocio da maestro. 49-56 Da Ros e Moraschini: botta e risposta al Forum fra i due italiani. 47-54, con una finta e la penetrazione fino al ferro: canestro per lui. 47-52 Prontissima risposta di Fernandez che rimette i suoi a +5: che attributi per il giocatore di. 47-49 Ancora Datome, ancora ...

