LIVE – OIimpia Milano-Trieste 81-91 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 31 gennaio 2021) AX Armani Exchangee Allianz Pallacanestrosi sfidano nel match valido per la 18° giornata del campionato diA1. I meneghini vogliono concludere un gennaio da favola dando continuità all’ennesimo successo in Eurolega. L’Olimpia, forte di un record di 15-1, se la vedrà coi giuliani: la banda di Dalmasson cercherà di vendere cara la pelle nonostante un discreto record di 8 vinte e 8 perse. Domenica 31 gennaio alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LAOLIMPIA81-91 39‘- Tripla di Datome, 81-91. 38‘- Tripla di Fernandez, 76-91. 36‘- Rodriguez realizza dall’area, 73-88. 35‘- Ancora Uspon a segno, 71-88. 33‘- Due punti di Upson, ...

