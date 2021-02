Live non è la d’Urso, Valeria Marini si arrabbia e si scaglia contro il suo ex: “Lascia stare mia madre” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le dichiarazioni dell’ex fidanzato di Valeria Marini sono state un fulmine a ciel sereno per la show girl la quale ha perso le staffe per un argomento molto toccante. La bella show girl tanto amata dal pubblico del piccolo schermo, proprio questa sera per la prima volta, si è mostrata in vesti completamente diverse dal solito. “Ha cambiato faccia” dice la bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso per commentare il modo in cui Valeria Marini ha reagito a quanto stava accadendo. Questo spiega infatti quanto effettivamente la bella show girl si sia sentita assolutamente toccata profondamente dalle parole del suo ex fidanzato Gianluigi. Parole che hanno Lasciato una ferita molto forte nel cuore di Valeria. Ma per parlarne bisogna partire ... Leggi su instanews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le dichiarazioni dell’ex fidanzato disono state un fulmine a ciel sereno per la show girl la quale ha perso le staffe per un argomento molto toccante. La bella show girl tanto amata dal pubblico del piccolo schermo, proprio questa sera per la prima volta, si è mostrata in vesti completamente diverse dal solito. “Ha cambiato faccia” dice la bella conduttrice partenopea Barbaraper commentare il modo in cuiha reagito a quanto stava accadendo. Questo spiega infatti quanto effettivamente la bella show girl si sia sentita assolutamente toccata profondamente dalle parole del suo ex fidanzato Gianluigi. Parole che hannoto una ferita molto forte nel cuore di. Ma per parlarne bisogna partire ...

