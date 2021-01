Live non è la D’Urso, anticipazioni di domenica 31 gennaio (Di domenica 31 gennaio 2021) Le anticipazioni e gli ospiti di domenica 31 gennaio a Live non è la D’Urso Questa sera andrà in onda un altro appuntamento con Live Non è la D’Urso, il programma della domenica di Canale 5. Come di consueto, venerdì a Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso ha svelato le anticipazioni. Tra gli ospiti della puntata in onda stasera intorno alle 21.20 ci sarà Walter Zenga. Dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, avvenuto venerdì sera durante la diretta del Grande Fratello Vip, il calciatore sarà anche a Live Non è la D’Urso. L’uomo venerdì si è confrontato con il figlio Andrea, concorrente del reality di Canale 5. La conduttrice Barbara D’Urso lo ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Lee gli ospiti di31non è laQuesta sera andrà in onda un altro appuntamento conNon è la, il programma delladi Canale 5. Come di consueto, venerdì a Pomeriggio 5, la conduttrice Barbaraha svelato le. Tra gli ospiti della puntata in onda stasera intorno alle 21.20 ci sarà Walter Zenga. Dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, avvenuto venerdì sera durante la diretta del Grande Fratello Vip, il calciatore sarà anche aNon è la. L’uomo venerdì si è confrontato con il figlio Andrea, concorrente del reality di Canale 5. La conduttrice Barbaralo ha ...

