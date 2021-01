Live Napoli-Parma 2-0 | Politano trova il gol | palo di Insigne

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilvuole allontanare i problemi delle ultime settimane e tutte le voci sull'esonero di Gattuso, ilvuole cercare di risalire in classifica. È una sfida molto delicata quella...

gabrielemajo : Post Edited: NAPOLI – PARMA 2-0 (FINALE) MARCATORI: 31' PT ELMAS 35 ST POLITANO – LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA B - titty_napoli : RT @tvdellosport: ?? IL COUNTDOWN È PARTITO: NOI SIAMO PRONTI, E VOI? Domani si chiuderà ufficialmente la porta del #calciomercato all'Hote… - zazoomblog : Live Napoli-Parma 2-0: Politano trova il gol abbraccia Gattuso - #Napoli-Parma #2-0: Politano #trova - gabrielemajo : Post Edited: NAPOLI – PARMA 2-0 (41’ST) MARCATORI: 31' PT ELMAS 35 ST POLITANO – LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BE - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #NapoliParma 2-0 88' Altro palo del #Napoli! Lo centra #Insigne, a un passo dal terzo gol! #live -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

- PARMA 2 - 032' Elmas , 82' Politano(4 - 3 - 3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (77' Hysaj); Elmas (77' Maksimovic), Demme, Zielinski (70' Bakayoko); Lozano, ...Le formazioni(4 - 3 - 3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, ...L'Hellas invece arriva dalla vittoriosa sfida casalinga contro il Napoli per 2-1. Due squadre che vivono due momenti importanti della loro stagione e che vorranno cominciare al meglio il loro girone ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma, prima partita del girone di ritorno di Serie A. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. 39' – Bakayoko da fu ...