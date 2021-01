LIVE Musetti-Munar 7-6, Finale Challenger Antalya in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set al tie-break! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo SET 9-7 LORENZO Musetti vince IL primo SET AL TIE-break! 7-8 ALTRO SET POINT Musetti! Questa volta sul suo servizio. 7-7 SCAPPA VIA IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI Musetti! 7-6 SET POINT Musetti! Ottima prima dell’azzurro. 6-6 Bravissimo Musetti che si salva con una smorzata. 6-5 SET POINT Munar! Diritto lungolinea ad aprirsi il campo, smash e volée vincente per lo spagnolo. 5-5 Ottima prima di Munar. 5-4 Munar recupera i due mini-break: set apertissimo. 5-3 Scappa via il diritto dell’italiano in cerca dell’accelerazione. 2-5 Gran diritto lungolinea in risposta ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 9-7 LORENZOILSET AL TIE-7-8 ALTRO SET POINT! Questa volta sul suo servizio. 7-7 SCAPPA VIA IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI! 7-6 SET POINT! Ottima prima del. 6-6 Bravissimoche si salva con una smorzata. 6-5 SET POINT! Diritto lungolinea ad aprirsi il campo, smash e voléente per lo spagnolo. 5-5 Ottima prima di. 5-4recupera i due mini-break: set apertissimo. 5-3 Scappa via il diritto dell’italiano in cerca dell’accelerazione. 2-5 Gran diritto lungolinea in risposta ...

flamminiog : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Challenger Antalya 2021 - Lorenzo Musetti alla ricerca del primo titolo dell’anno e della top120: l’azzurro sc… - zazoomblog : LIVE Musetti-Munar 4-3 Finale Challenger Antalya in DIRETTA: equilibrio in Turchia - #Musetti-Munar #Finale… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Challenger Antalya 2021 - Lorenzo Musetti alla ricerca del primo titolo dell’anno e della top120: l’… - zazoomblog : LIVE Musetti-Ilkel 6-7 6-1 6-1 Challenger Antalya in DIRETTA: l’azzurro domina il turco e vola in finale! -… - infoitsport : LIVE Musetti-Santillan 5-7 6-3 6-4, Quarti Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: l'azzurro si qualifica per la semifi… -