LIVE Musetti-Munar 7-6 2-6, Finale Challenger Antalya in DIRETTA: lo spagnolo vince il secondo set. L’atto conclusivo si deciderà al terzo (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE secondo SET 2-6 JAUME Munar RIAPRE IL MATCH! Si deciderà al terzo: a nulla vale il punto costruito dall’azzurro e il tweener Finale che finisce a rete. 40-AD Altra chance di break per Munar. 40-40 Grande contropiede di Munar con il diritto lungolinea. AD-40 Serve&volley magistrale dell’azzurro. 40-40 Altra palla break annullata da parte di Musetti. 30-40 Lunga la risposta di Munar. 15-40 DUE SET POINT! Stecca Musetti che forse ha rotto le corde. 15-15 Buona prima del classe 2002. 0-15 Doppio fallo dell’italiano. 2-5 Munar non si ferma e costringe Musetti a servire per restare nel set. 40-0 Gran diritto ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 2-6 JAUMERIAPRE IL MATCH! Sial: a nulla vale il punto costruito dall’azzurro e il tweenerche finisce a rete. 40-AD Altra chance di break per. 40-40 Grande contropiede dicon il diritto lungolinea. AD-40 Serve&volley magistrale dell’azzurro. 40-40 Altra palla break annullata da parte di. 30-40 Lunga la risposta di. 15-40 DUE SET POINT! Steccache forse ha rotto le corde. 15-15 Buona prima del classe 2002. 0-15 Doppio fallo dell’italiano. 2-5non si ferma e costringea servire per restare nel set. 40-0 Gran diritto ...

