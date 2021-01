LIVE Musetti-Munar 7-6 2-6 2-6, Finale Challenger Antalya in DIRETTA: lo spagnolo vince in rimonta (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tennis, Challenger ATP Antalya I 2021: Lorenzo Musetti rimontato e sconfitto in Finale 16.56 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.55 Alla fine di una giornata dove Lorenzo Musetti e Jaume Munar hanno giocato anche le rispettive semifinali contro Cem Ilkel e Tommy Robredo, lo spagnolo trionfa nel Challenger di Antalya. In Turchia il discepolo dell’Academy di Rafael Nadal trova il secondo successo della categoria grazie al successo per (7)6-7 6-2 6-2 e soprattutto a qualche energia residua in più dell’avversario più giovane di 5 anni. Musetti dovrebbe giocare la semiFinale ed eventuale ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATennis,ATPI 2021: Lorenzoto e sconfitto in16.56 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.55 Alla fine di una giornata dove Lorenzoe Jaumehanno giocato anche le rispettive semifinali contro Cem Ilkel e Tommy Robredo, lotrionfa neldi. In Turchia il discepolo dell’Academy di Rafael Nadal trova il secondo successo della categoria grazie al successo per (7)6-7 6-2 6-2 e soprattutto a qualche energia residua in più dell’avversario più giovane di 5 anni.dovrebbe giocare la semied eventuale ...

