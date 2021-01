LIVE Musetti-Munar 7-6 2-6 2-3, Finale Challenger Antalya in DIRETTA: si gioca punto a punto in Turchia! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Altro punto durissimo vinto da Munar sulla pazzesca difesa di Musetti che davvero sta dando tutto. 30-0 Scappa via il rovescio di Musetti. 15-0 Buona prima dello spagnolo. 2-2 ROVESCIO PAZZESCO DI Musetti! Si gioca punto a punto ad Antalya. 40-30 Scappa via il rovescio in risposta del classe ’97. 30-30 Scambio prolungato vinto dallo spagnolo sulla diagonale di rovescio. 30-15 Serve&volley per l’azzurro. 15-15 Scappa via il rovescio di Musetti. 15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 1-2 Confermato il break per Munar: si ristabilisce l’ordine del servizio. 40-30 Questa ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Altrodurissimo vinto dasulla pazzesca difesa diche davvero sta dando tutto. 30-0 Scappa via il rovescio di. 15-0 Buona prima dello spagnolo. 2-2 ROVESCIO PAZZESCO DI! Siad. 40-30 Scappa via il rovescio in risposta del classe ’97. 30-30 Scambio prolungato vinto dallo spagnolo sulla diagonale di rovescio. 30-15 Serve&volley per l’azzurro. 15-15 Scappa via il rovescio di. 15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 1-2 Confermato il break per: si ristabilisce l’ordine del servizio. 40-30 Questa ...

